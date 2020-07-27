الشرطة تضبط ماكينة تنقيب عن آثار وقطع معدنية أثرية في جنين

رام الله- وطن: ضبطت الشرطة ماكينة تنقيب عن آثار و3 قطع عملات معدنية أثرية في جنين

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه بعد ورود معلومات حول حيازة شخص من سكان المحافظة لمواد أثرية وماكينة تنقيب عن معادن وانه متواجد في مركبة بالقرب من احدى قرى المحافظة وبالبحث والتحري وتحديد مكان تواجده تحركت قوة من شرطة السياحة والآثار وبايقاف مركبته وتفتيشها تم ضبط ماكينة تنقيب عن المعادن و3 قطع عملات معدنية يشتبه انها أثرية بحوزته .

وبعرض هذه القطع على مكتب وزارة السياحة والآثار في جنين تبين بأنها أثرية .

واكد الشرطة انه تم احاله المشتبه به والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً .