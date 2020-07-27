الإفراج عن الأسير المقدسي محمد شقيرات بعد 18 عاما من الاعتقال

رام الله- وطن: أفرجت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، عن أسير مقدسي بعد اعتقال دام 18 عاما، كما وحكم على أسير من نابلس 55 شهرا، واستدعى زوجة أحد الأسرى للتحقيق.

وفي التفاصيل، أفرجت قوات الاحتلال عن الأسير المقدسي محمد خليل جميل شقيرات (39 سنة) من بلدة السواحرة بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة ثمانية عشر عاما.

وكان محمد قد اعتقل بتاريخ 28/7/2002، وأدانته المحكمة العسكرية بعدة تهم، وتنقل في عدة سجون وتحرر من سجن النقب الصحراوي.