حزب الله: لم يحدث اشتباك اليوم وإنما قصف من قبل الاحتلال، وردنا حتما آت

وطن: نفت "المقاومة الإسلامية" الذراع العسكري لحزب الله اللبناني، مساء الاثنين، تنفيذها أي عملية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة أو على الحدود اللبنانية الفلسطينية، بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال إحباط عملية تسلل للحزب.

وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان لها، "إن كل ما تدعيه وسائل إعلام الاحتلال عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة وكذلك الحديث عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة في عمليات القصف التي جرت في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعا هو غير صحيح على الإطلاق، وهو محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة".

وأكدت أنه "لم يحصل أي اشتباك أو إطلاق نار من طرفها في أحداث اليوم حتى الآن، وإنما كان من طرف واحد فقط هو الاحتلال الخائف والقلق والمتوتر".

وشددت على أن "ردنا على استشهاد الأخ المجاهد علي كامل محسن الذي استشهد في العدوان الاسرائيلي على محيط مطار دمشق الدولي آت حتمًا".

وأضافت "وما على الاسرائيليين إلا أن يبقوا في انتظار العقاب على جرائمهم".

وأشارت إلى أن "القصف الذي حصل اليوم على قرية الهبارية وإصابة منزل أحد المدنيين لن يتم السكوت عنه على الإطلاق".