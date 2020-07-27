الحكومة تعلن عن الاجراءات والقيود خلال فترة العيد

رام الله- وطن: أعلن الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، اليوم الاثنين، عن جملة الاجراءات التي سيتم العمل بها خلال ايام عيد الاضحى، والتي تأتي استنادا إلى التوصيات الصادرة عن مجلس الوزراء واجتماع لجنة الطوارئ العليا وتوصيات اللجنة الوبائية.

وحملة الإجراءات الجديدة جاءت كالتالي:

إقامة صلاة العيد في الساحات العامة مع الحرص على اتخاذ التدابير الوقائية خلال الصلاة، من: ارتداء الكمامات، واصطحاب السجاجيد الخاصة بالمصلين، والتباعد بينهم على أن لا تزيد مدة الصلاة والخطبة عن خمس عشرة دقيقة، وذلك حسب توصيات وزارة الأوقاف.

تفتح المحال التجارية يوميا وحتى يوم العيد إلى الساعة الثانية عشر مساء.

الإغلاق الكامل من صباح الجمعة حتى صباح الأحد، باستثناء الصيدليات والأفران، على أن يعود فتح المحال التجارية كما هو معمول به الآن اعتبارا من صباح الأحد.

استمرار الإغلاق ومنع التنقل ما بين المحافظات .

مطالبة أهلنا من مناطق ال 48 بعدم زيارة الضفة الغربية في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة وحرصا على الجميع.

استمرار إغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة لأغراض الطب الوقائي.

دعوة العمال العائدين من أماكن عملهم في مناطق 48 إلى توخي الإجراءات الصحية، والخضوع للحجر المنزلي خلال عودتهم حماية لهم و لأهاليهم.

منع العمل في المستعمرات منعا قاطعا.

استمرار منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المدن والقرى والمخيمات.

إبقاء العمل في المطاعم بالوتيرة المعمول بها حاليا بخدمة التوصيل والشراء المباشر مع عدم الجلوس داخل المطعم، على ان يتم مراجعة هذا الأمر بعد العيد.

تحضير مراكز حجر صحي للمخيمات بالتعاون بين الصحة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" .

التأكيد على التقيد الصارم بروتوكولات وزارة الصحة المتعلقة بإجراءات السلامة العامة إزاء المحال التجارية والمهنية، وكذلك تجاه السائقين والمواطنين.

تبدأ هذه الإجراءات من تاريخ إعلان هذا البيان.