وزيرة الصحة: على الصليب الأحمر والمجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للافراج عن الأسرى المرضى واهمالهم مخالفة لجميع الاتفاقيات الدولية

رام الله- وطن: دعت وزيرة الصحة د. مي الكيلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل وإلزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى، لحمايتهم خصوصاً في ظل جائحة كورونا.

وأضافت الوزيرة الكيلة خلال لقائها رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إليس دوبوف في مكتبها برام الله أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى خصوصاً المرضى منهم، في وقت لا تقوم به بأي إجراءات من شأنها حماية أرواح الأسرى خصوصاً في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة مستعدة لإرسال وفود عبر الصليب الأحمر للاطمئنان على أوضاع الأسرى داخل السجون ومتابعتهم صحياً.

وتابعت وزيرة الصحة أن على الصليب الأحمر والمجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للافراج عن الأسرى المرضى، مؤكدة أن إهمال سلطات الاحتلال بتقديم الخدمات الصحية اللازمة للأسرى المرضى تشكل خطراً على حياتهم، وهو مخالفة لجميع الاتفاقيات الدولية وبينها اتفاقية جنيف الرابعة.

وبحثت وزيرة الصحة مع الصليب الأحمر استكمال برنامج زيارة أهالي الأسرى وفق البروتوكولات الصحية التي أعدتها وزارة الصحة.

وحضر اللقاء مديرة وحدة الشؤون القانونية في وزارة الصحة أ. أروى التميمي، ووفد من الصليب الأحمر الدولي.