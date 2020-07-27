حراك أهالي وأولياء أمور الطلبة يناشد رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لإيجاد حلول عادلة تحفظ حقوق الطلبة وأولياء أمورهم

رام الله- وطن: نفى حراك أهالي وأولياء أمور الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، التوصل لاتفاق مع وزارة التربية والتعليم.

وقال حراك أهالي واولياء امور الطلبة في بيان صدر عنهم اليوم الاثنين، ووصل وطن نسخة منه، نرفض رفضا قاطعا ماصدر عن وزير التربية والتعليم بشأن التوصل لصيغة اتفاق لحل الازمة ما بين أصحاب المدارس ورياض الأطفال الخاصة وأولياء أمور الطلبة.

وأكد الحراك على مايلي:

1) لم يتم التوصل لأي إتفاق أو حلول للأزمة وإن حراك الأهالي لم يكن طرفاً في الإتفاق المزعوم من قبل الوزارة.

2) لم تراعي وزارة التربية الأمانة والدقة في نقل الحقيقة عبر وسائل الإعلام.

3) لقد أثبتت وزارة التربية فشلها في إدارة الأزمة نتيجة لإنحيازها المعلن خدمةًلمصالح أصحاب المدارس الخاصة.

4) عدم قيام وزارة التربية بدروها وترك الأهالي ضحية لإبتزاز أصحاب المدارس على الرغم من مراسلاتنا العديدة.

وأضاف، إن قيام وزارة التربية والتعليم بتبني موقف النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة يعتبر بمثابة تشريع لقرصنة أصحاب المدارس ورياض الأطفال الخاصة لأموال الطلبة وأولياء أمورهم،بعد إعلانها عن مبادرة مشوهه ومجتزأةتُقدم من خلالها خصم وهمي بنسبة 25% من قيمة أقساط الفصل الثاني بعد إستثناء الخصومات التعاقدية السابقة التي منحت لأولياء الأمور مثل خصم الأخوة أو الخصم النقدي وغيرها، وإستثناءإعادة رسوم خدمة الباص من الخدمات الاختيارية وحرمان الطلبة اللذين إنتقلوا لمدارس أخرى من حقوقهم بالخصم.

وقال الحراك، إن ما تدعيه وزارة التربية والنقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة من إنجاز تمثل في إتفاق مزعوم لا يلبي الحد الأدنى الممكن قبوله من قبل الأهالي ونتحدى الوزارة أن تنشر هذا الاتفاق موقعاً من كافة الاطراف، ونؤكد على تمسكنا الكامل بكافة حقوقنا العادلة والمطالبة بخصم60% من قيمة أقساط الفصل الثاني والتي تمثّل نسبة أيام انقطاع خدمة التعليم الوجاهي التعاقدي والخدمات الأخرى المرتبطة بها داخل المدارس.

وناشد الحراك رئيس الوزراء محمد اشتيه بضرورة سماع صوت الحق والتفاعل مع مطالب الأهالي بتشكيل لجنة وزارية قادرة على إيجاد حلول مناسبة وعادلة تحفظ حقوق الطلبة وأولياء أمورهم.