استطلاع لوطن: 67% يؤيدون إعادة فتح الأسواق والمنشآت الإقتصادية والتعايش مع وباء كورونا مع اتخاذ إجراءات السلامة

رام الله - وطن: أظهر استطلاع لـوطن، أن غالبية المستطلعين يؤيدون إعادة فتح الأسواق والمنشأت الإقتصادية ورفع الاغلاق والتعايش مع وباء "كورونا" مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية؟

وطرحت شبكة وطن الإعلامية، السؤال التالي على موقعها الإلكتروني وصفحتها في فيسبوك، وجاء كالتالي: "هل تؤيد إعادة فتح الأسواق والمنشآت الإقتصادية ورفع الاغلاق والتعايش مع وباء كورونا مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية؟".

وشارك في الاستطلاع 2700 شخص، حيث اعرب 67% منهم عن تأييدهم لفتح الأسواق والمنشآت الإقتصادية ورفع الاغلاق والتعايش مع وباء كورونا مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية، بينما عارض 33% منهم اعادة فتح الأسواق.