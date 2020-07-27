الاحتلال يمدد توقيف مدير مخابرات القدس ونائب أمين سر حركة فتح بالعيزرية 9 أيام

رام الله- وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن محكمة "عوفر" العسكرية مددت اليوم الاثنين، توقيف كل من مدير مخابرات محافظة القدس العميد جهاد الفقيه، ونائب أمين سر حركة فتح في بلدة العيزرية سامي أبو غالية لـ9 أيام، بذريعة استكمال التحقيق.

وأوضحت الهيئة أن قوات الاحتلال اعتقلت الفقيه في 19 تموز الجاري، أثناء عودته إلى منزله بعد تفتيش مركبته، وأبو غالية بتاريخ 24 منه، بعد اقتحام منزله في بلدة العيزرية وتفتيشه.