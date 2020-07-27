"حدث أمني" شمال فلسطين المحتلة: اشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال

وطن: أكدت وسائل إعلام عبرية وجود "حدث أمني" في شمال فلسطين المحتلة، تبعه إطلاق نار مستمر، وسلسلة انفجارات وقعت في مزارع شبعا المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، صوراً لتصاعد أعمدة الدخان في المناطق الحدودية بين فلسطين المحتلة ولبنان.

وأفادت، أن جيش الاحتلال أعلن حالة الاستفنار التامة في صفوفه، وسط أنباء عن فرض حظر تجول في المستوطنات الشمالية.

وقال الإعلام العبري إن نتنياهو غادر جلسة حزب "الليكود" بسبب الحدث الأمني قائلاً "نحن في حدث غير بسيط".

وورد أن جيش الاحتلال استهدف خلية لـحزب الله حاولت الدخول لفلسطين المحتلة، وحــزب الله استهدف آلية عسكرية لجيش الاحتلال بصاروخ "كورنيت".

وفي تطور لاحق، توجّه رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى مقر وزارة الجيش المحصّن تحت الأرض لعقد اجتماع مع مجلس وزرائه المصغّر، بحضور رئيس الموساد.

وتضاربت الأنباء حول مصير مقاتلي حزب الله، فبينما أعلن جيش الاحتلال أنه "لا يعرف وضعهم الصحّي"، زعمت القناة 12 أنهم استشهدوا، وذكرت القناة 13 أنهم تمكّنوا من العودة إلى لبنان.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان حزب الله، استشهاد أحد عناصره في سوريا نتيجة عدوان إسرائيلي على مطار دمشق الدولي.