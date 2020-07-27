القاضي عبد الكريم حنون لـوطن: طالبتُ بإعفائي من مهمامي في "الانتقالي" لأن تمديد عمله 6 أشهر إضافية إمعان في الاستثناء

رام الله-وطن: قام القاضي عبد الكريم حنون، اليوم الاثنين، بتجميد عضويته في مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وطالب بإعفائه من مهامه في المجلس.

وعن سبب اتخاذه لهذه الخطوة، قال القاضي حنون لـوطن: إنه طالب بإعفائه من مهمته، بسبب تنسيب الانتقالي للرئيس بتمديد عمله مدة 6 أشهر إضافة.

مؤكداً أنه كان معارضاً لخطوة تمديد عمل الانتقالي، لأن الانتقالي أدّى ما عليه من مهام، ويجب العودة إلى المجلس الدائم، الذي يُشكّل وفق أحكام القانون والدستور.

وقال حنون، إن المجلس الانتقالي هو حالة استثنائية، ولا يجوز التنفع من الاستثناء، وتمديده لستة أشهر أخرى، فيه إمعان بالاستثناء.

وشدد حنون على ضرورة تشكيل مجلس قضاء أعلى دائم، وفق أحكام قانون السلطة القضائية، تقع على عاتقه عملية الإصلاح القضائي.

وفي سؤاله إن كان الانتقالي أنهى عملية الإصلاح التي أنشىء من أجلها (؟)

قال حنون: الانتقالي أنجز ما استطاع إنجازه خلال سنة، ولكن تمديده مدة 6 أشهر إضافية ليست مبررة.

وطالب حنون الرئيس محمود عباس، بإعادة إحياء مجلس القضاء الدائم وفقاً لأحكام القانون، عبر إنهاء حالة المجلس الانتقالي.