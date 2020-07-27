تسجيل حالتي وفاة و333 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وطن: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع نسبة التعافي بين المصابين بفيروس كورونا إلى 40.8% وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 58.6% وثبات نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6% مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة و333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و769 حالة تعافٍ جديدة في فلسطين بعد إجراء 2045 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، الاثنين، أن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 7881 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 5496، وحالات الوفاة إلى 80 حالة، كان آخرها وفاة مواطن 46 عاماً من الرام متأثراً بإصابته بالفيروس، وقد كان يعاني من اعتلال في عمل الكلية، ودخل في فشل كلوي، وقد كان يتناول أدوية مثبطة للمناعة.

وأوضحت أن أعداد الإصابات في محافظة الخليل استمر بالانخفاض على أساس يومي، في حين ارتفعت تستمر نسبة التعافي في المحافظة الخليل بالارتفاع، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 270 حالة تعافٍ جديدة، فيما سجلت محافظة نابلس 23 حالة، 4 حالات في طولكرم، 134 في محافظة رام الله والبيرة، 29 في ضواحي القدس، 300 في مدينة القدس، 8 في قلقيلية.

وتابعت أن الإصابات في مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعاً، حيث سجلت المدينة 180 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة أن 13 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 2 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت محافظة القدس خلال الـ24 ساعة الماضية 242 إصابة جديدة، محافظة الخليل 25 إصابة جديدة، محافظة رام الله والبيرة 8 إصابات، محافظة طولكرم 4 إصابات، محافظة بيت لحم 4 إصابات، محافظة سلفيت إصابة واحدة، محافظة جنين 13 إصابة، محافظة نابلس 16 إصابة، محافظة أريحا إصابة واحدة، محافظة قلقيلية 18 إصابة، محافظة طوباس إصابة واحدة.