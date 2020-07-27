وطن الأخبار إقتصاد وأعمال

اسعار صرف العملات

27.07.2020 07:13 AM
اسعار صرف العملات

وطن: جاءت اسعار صرف العملات لليوم الاثنين كما يلي: 

دولار: 3.38

دينار: 4.70

يورو: 3.89

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير