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إقتصاد وأعمال
مستوطنون يحرقون مسجد البر والاحسان بالبيرة
عشيرة "دويكات" تكشف لـوطن حيثيات جريمة قتل "عماد الدين دويكات" وتؤكد رفضها دفن ابنها قبل القصاص من القاتل ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة
سلطة النقد: لن تكون هناك خصومات من القسط المستحق لشهر يونيو/حزيران
الصحة: وفاة مواطنة من سعير متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا
على خلفية شجار..إصابة 39 مواطنًا في حريق اندلع بمبنيين في كفر عقب
199 حالة وفاة و3890 إصابة بفيروس كورونا بصفوف الجالية الفلسطينية منذ بدء الجائحة
27 شهيدا و1070 مصابا و2330 معتقلا خلال النصف الاول من العام 2020
عمره أكثر من 80 عاما.. بمولد كهرباء حلبي أحيى أبو غزالة قريته!
الغرابلي.. حررت روحه وجسده لا يزال أسيرا
النائب الأردني قشوع لوطن: تصريحات رئيس الوزراء الأردني حول الدولة الواحدة منسجمة نصا وروحا مع موقف الأردن
أهالي موقوفي اعتصام "طفح الكيل" لوطن: نناشد الرئيس بالإفراج عن ابنائنا
رئيسة اتحاد لجان المرأة العاملة توجه عبر وطن رسائل هامة لوزارة الصحة والمواطنين بعد إصابتها بالفيروس
وزيرة الصحة لوطن: ستجتمع اللجنة الوبائية الثلاثاء لإقرار الإجراءات الجديدة خلال فترة العيد ونتوقع موجة ثالثة من الوباء بعد 4 شهور
اسعار صرف العملات
إعلام عبري: اعتقالات "إسرائيل" لعناصر حماس بالضفة بسبب تقاربها مع فتح
اسعار صرف العملات
27.07.2020
07:13 AM
وطن
: جاءت اسعار صرف العملات لليوم الاثنين كما يلي:
دولار: 3.38
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يورو: 3.89
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