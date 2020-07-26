جيش الاحتلال يزعم: سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل الحدود اللبنانية

وطن: زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سقوط طائرة مسيرة بالقرب من الحدود في الجانب اللبناني.

وذكرت مصادر إعلامية لبنانية، أن لبنانياً أطلق النار من بندقية صيد باتجاه مسيَّرة اسرائيلية من نوع (mavic pro )، ونجح في إصابتها.

وأضافت أن اللبناني نجح في إسقاط المسيَّرة خلال تحليقها فوق الجدار الاسمنتي بينما كانت تقوم بتصوير المنازل السكنية القريبة من الجدار عند بوابة فاطمة في بلدة "كفركلا" قرب الحدود اللبنانية مع الأراضي المحتلة.