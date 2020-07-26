4 وفيات و376 إصابة جديدة بفيروس كورونا في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 4 حالات وفاة، و376 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك من (الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم وحتى الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم).

وبذلك يرتفع عدد الوفيات منذ مارس/ آذار الماضي إلى 468، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين 61764، بينهم 303 بحالة خطيرة في أعلى رقم قياسي منذ انتشار الفيروس، و98 على أجهزة التنفس الاصطناعي في رقم قياسي آخر، و172 بحالة متوسطة.

وتماثل للشفاء 27014، في حين أن الحالات النشطة 43282.