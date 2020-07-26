199 حالة وفاة و3890 إصابة بفيروس كورونا بصفوف الجالية الفلسطينية منذ بدء الجائحة

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بأن 199 حالة وفاة، بينها وفاتين جديدتين، و3890 إصابة (منها 34 في أميركا)، و1644 حالة تعاف في صفوف جالياتنا حول العالم، بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، حتى اليوم الاحد.

وأوضحت الخارجية في بيان، بأن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الاميركية، أفاد بتسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية في ولاية لوس انجلوس للمواطن مازن الدغلاوي (61) عاما، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 69 حالة، وكذلك بتسجيل 34 إصابة جديدة في صفوف الجالية في كل من متشيغن واوهايو وشيكاغو ونيوجرسي ودالاس، ليرتفع عدد الإصابات الى 2150 إصابة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، وفق بيان الخارجية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطنة مجدية احمد خليل العف (69) عاما، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 57