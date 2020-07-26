إغلاق محل تجاري وتحرير 10 غرامات مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

وطن: أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها (الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ)، اليوم الأحد، محلا تجارياً مخالفة للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال تنفيذ طواقم الرقابة والتفتيش 28 جولة تفتيشية في مختلف المحافظات، شملت 696 منشأة تجارية وصناعية، تم خلالها ضبط وإتلاف ما يقارب طن ونصف سلع منتهية الصلاحية، واخطار مخالفين لتصويب وضعهم القانوني.

وبينت الوزارة في تقريرها الميداني، تحرير جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة 10 غرامات مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية تتراوح قيمة الغرامة الواحدة بين 200 شيقل إلى 500 شيقل.