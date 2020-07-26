"التنمية": مخصصات الأسر الفقيرة الثلاثاء المقبل

وطن: أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أن صرف مخصصات الأسر الفقيرة سيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل 28/7/2020 في كافة محافظات الوطن.

وقال مجدلاني في بيان صحفي اليوم الأحد، إن وزارتي التنمية الاجتماعية والمالية بذلتا جهودا مضنية لتأمين صرف مخصصات الفقراء قبيل عيد الأضحى المبارك رغم الأزمة المالية التي تواجه الحكومة.

وبين أن هذه الدفعة سيستفيد منها حوالي 115.000 أسرة منها حوالي 80.000 أسرة لأهلنا في المحافظات الجنوبية أي ما نسبته 70% من المستفيدين، و35.000 أسرة من المحافظات الشمالية اي بنسبة 30% من عدد المستفيدين.

وأضاف ان تكلفة هذه الدفعة تبلغ 136 مليون شيقل بواقع 105 ملايين شيقل للمستفيدين من المحافظات الجنوبية وهو ما نسبته 77% من مجمل قيمة الدفعة، و31 مليون شيقل للمحافظات الشمالية بما نسبته ٢٣% من مجمل قيمة الدفعة.

وشكر مجدلاني، الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والنمسا وإيرلندا على مساهمتهم في تأمين هذه الدفعة.