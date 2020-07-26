الشرطة تمنع إقامة 4 حفلات أعراس ضمن خطة الطوارئ للحد من انتشار كورونا في طولكرم

رام الله- وطن: منعت الشرطة والاجهزة الامنية خلال الـ 24 ساعة الماضية إقامة 4 حفلات للأعراس لعدم الالتزام بالإغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس كورونا في بلدات ومخيمات طولكرم.

وذكرت ادارة العلاقات العامه والاعلام في الشرطة، أنه بناءً على معلومات وردت لعمليات شرطة طولكرم بوجود تجهيزات ل 4 أعراس في عدد من بلدات ومخيمات في المحافظه حيث قامت الشرطة والاجهزة الامنية بالمتابعة ومنع اقامت حفلات اعراس في بلدتي بلعا ودير الغصون ومخيم نور شمس التزاماً بالتعليمات التي أًعلن عنها ضمن خطة الطوارئ وذلك للحد من انتشار الفايروس و لضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ لحصر انتشار الأمراض ومنع التجمعات كما تم عمل جولات للشرطه والشركاء في لجنة السلامة العامة وتم تفقد 35 منشأة ومحل تجاري للتأكيد على الالتزام بالقرارات .

واكدت ان الشرطة تنظم جولات مع الاجهزة الامنية بشكل دوري لمتابعة الالتزام بالبروتوكول الصحي ومخالفة كل من لم يلتزم والتعامل معه حسب القانون .