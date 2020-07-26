فيديو| رئيس بلدية تفوح لوطن: نطالب اشتية وكيلة باعفاءنا من رسوم شهادة خلو من "كورونا" وتوفير سيارة اسعاف

رام الله- وطن: ناشد رئيس بلدية تفوح في محافظة الخليل محمود ارزيقات، رئيس الوزراء ووزارة الصحة اعفاءهم من رسوم شهادة خلو من كورونا والتي تكلف 150 شيقل، وتوفير سيارة اسعاف للبلدة والمزيد من الكوادر الطبية للتعامل مع مصابي فايروس كورونا في البلدة.

وقال ارزيقات في لقاء خاص مع وطن، ان بلدة تفوح سجلت اصابة 420 حالة، مازال منها 45 حالة نشطة، وحالة واحدة منها في الانعاش.

وأردف، منذ اعلان الرئيس حالة الطوارئ التزمنا كمواطنين بالقرار، ولم نسجل اي اصابات، خلال الموجة الاولى، في اللحظة التي انفجر فيها الشارع وحدثت الاحتجاجات خلال فترة عيد الفطر وماتبعها من مناسبات كأعراس وحفلات ثانوية عامة سجلنا اصابات كبيرة.

وأكد ارزيقات ان السبب الرئيسي لانتشار الوباء تفوج ليس عمال الداخل، بل ان الاصابة الاولى كانت اما من مستشفى في المحافظة او ملحمة اصيب شخص واحد فيها ثم ذهب وادى صلاة الجمعة وذهب من بعدها لعرس، وتم نشر الوباء في عرسين في البلدة.

وقال خلال تعاملنا مع الموجة الثانية للجائحة، الوضع كان مزري، طالبنا بسيارة اسعاف لتسريع نقل المصابين للمستشفيات، لكن لم يلبى مطلبنا من وزارة الصحة، فقمنا بإنشاء محطة طبية لتتوسط بين المصاب والمشفى لعدم قدرتنا على نقل المصابين ال420 الى المشافي فحصلنا على 3 اطباء من وزارة الصحة وعيّنا لجنة طبية مساندة لهؤلاء الاطباء، بسبب نقص الكادر الطبي في محافظة الخليل بشكل عام، كما اوجدنا مركبتين للعزل.

وبخصوص العلاج، تبرعات شركات الادوية ونقابة الاطباء وبعض رجال الاعمال بها، كما كانت تصلنا طرود غذائية من أهل الخير.

وناشد ارزيقات رئيس الوزراء اعفاءهم من رسوم شهادة خلو من كورونا والتي تكلّف 150 شيقل، وطالبه بزيارة الخليل والاطلاع على احتياجاتها.

وأكد أنه لا يؤيد فكرة الاغلاق التام خلال فترة عيد الاضحى ، لكن مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاجراءات الصحية والوقائية والبرتوكول الصحي المقر من وزارة الصحة.