المالية: صرف رواتب الموظفين بنسبة 50% بحد أدني 1750 شيقلا

رام الله- وطن: أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، صرف رواتب الموظفين العموميين لشهر حزيران الماضي، على النحو التالي:

-سيتم صرف كامل الراتب لمن رواتبهم دون 1750 شيقلا

-سيتم صرف 50% من الراتب لمن رواتبهم تزيد عن 1750 شيقلا على أن يكون الحد الأدنى 1750 شيقلا

-سيخصص يوم غدٍ الاثنين لصرف رواتب موظفي الصحة والأمن والتعليم

-سيخصص يوم الثلاثاء لصرف رواتب باقي موظفي الدولة وتحويل مخصص الشؤون الاجتماعية والذي سيتم الإعلان عن تفاصيل صرفه من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.