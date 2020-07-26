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المالية: صرف رواتب الموظفين بنسبة 50% بحد أدني 1750 شيقلا

26.07.2020 12:52 PM
المالية: صرف رواتب الموظفين بنسبة 50% بحد أدني 1750 شيقلا

رام الله- وطن: أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، صرف رواتب الموظفين العموميين لشهر حزيران الماضي، على النحو التالي:

-سيتم صرف كامل الراتب لمن رواتبهم دون 1750 شيقلا

-سيتم صرف 50% من الراتب لمن رواتبهم تزيد عن 1750 شيقلا على أن يكون الحد الأدنى 1750 شيقلا

-سيخصص يوم غدٍ الاثنين لصرف رواتب موظفي الصحة والأمن والتعليم

-سيخصص يوم الثلاثاء لصرف رواتب باقي موظفي الدولة وتحويل مخصص الشؤون الاجتماعية والذي سيتم الإعلان عن تفاصيل صرفه من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

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