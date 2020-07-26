الشرطة تغلق 80 محلاً تجارياً وتحرر 140مخالفة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية في الخليل

رام الله- وطن: أغلقت الشرطة، اليوم الاحد، 80 محلاً تجارياً وحررت 140 مخالفة لعدد من السائقين والمواطنين لعدم التزامهم بإجراءات الوقاية في محافظة الخليل .

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، بأنه وأثناء عمل جولات للشرطة بمناطق مختلفة في محافظة الخليل بهدف متابعة مدى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية العامة من مرض فايروس كورونا، فقد تم اغلاق 80 محلا تجاريا وتحرير 140 مخالفة بحق عدد من السائقين والمواطنين وأصحاب المحال التجارية لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية المعلن عنها من قبل الجهات المختصة.

وطالبت الشرطة المواطنين بالتقيد بقرارات وتعليمات وزارة الصحة بهدف حمايتهم من انتشار الوباء وتخفيف تداعياته واتباع كافة الإجراءات الوقائية، مع التأكيد على الاستمرار في المتابعة اليومية ومحاسبة المخالفين منهم .