الولايات المتحدة: أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وطن: سجلت الولايات المتحدة أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، مقابل 73800 إصابة سجلتها قبل يوم من ذلك.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.174.437 إصابة، بينها 68 الفا و212 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما تسبب الفيروس بوفاة 1067 شخصا في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة (مقابل حوالى 1150 في اليوم السابق) لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 146391 وفاة، وفق الجامعة التي يقع مقرها في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند (شمال شرق).

والولايات المتحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.

بالمقابل فإن حوالى 1.28 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم من مرض كوفيد-19.

ومنذ نهاية يونيو تواجه أقوى دولة في العالم تزايدا متسارعا في أعداد المصابين بالفيروس، ولا سيما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

وهو اليوم الثاني عشر على التوالي الذي تسجل فيه الولايات المتحدة حصيلة إصابات جديدة يومية تزيد عن 60 ألف إصابة.

وبعدما انخفضت حصيلة الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى ما دون 500 وفاة يوميا في نهاية يونيو، عادت الحصيلة في الأيام الأربعة الأخيرة لتتخطى الألف وفاة يوميا.

وتوقعت نماذج وبائية محدثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 151 ألفا بحلول 1 أغسطس و157 ألفا بحلول 8 أغسطس.

المصدر: (أ ف ب)