صلاح موسى يكتب لـوطن: سلطة النقد في مهب دستوري واجب الاستدراك!

أحسن صنعاً الدكتور اشتيه عندما خفض الراتب الشهري لرئيس سلطة النقد من 22 ألف دولار إلى 5000 آلاف دولار!،يبدو أن انغلاق سلطة النقد وانعزالها عن الواقع المجتمعي فتح أمامنا الباب للبحث عن ثغرات دستورية في عملها مما يستوجب من فخامة الرئيس ورئيس الوزراء تدارك البطلان الدستوري التي تعمل به سلطة النقد وإصلاحه، كي لا تنهار المنظومة المصرفية برمتها.

وفقا لقانون سلطة النقد الصادر في العام 1997فانه لمجلس إدارتها إصدار الأنظمة لغايات إنفاذ أحكامه سيما المادة(73) منه بعد المصادقة عليها من قبل الرئيس ، كما جاء القرار بقانون الخاص بالمصارف للعام 2010 لا سيما المادة(72/أ) منه على أحقية مجلس الإدارة التنسيب لفخامة الرئيس بإصدار أنظمة تنظم عمل القطاع المصرفي.

القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 لا سيما المادة(70) منه نصت على أن إصدار الأنظمة هي اختصاص أصيل لمجلس الوزراء وبالتالي لا يجوز لأي جهة إصدار أية أنظمة أو مسائل تتعلق بإنفاذ القوانين إلا من خلال مجلس الوزراء!

نكون هنا أمام معضلة دستورية تعني باختصار أن أي نظام صدر عن سلطة النقد يعتبر مخالف لنص دستوري، أضف إلى كل ذلك فانه ليس من صلاحيات الرئيس كما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني لا سيما ما ورد في المادة(40) منه أو المادة(43) إصدار أنظمة.

إذن ماذا يعني ذلك من الناحية القانونية والعملية؟!

1- أن كافة الأنظمة الصادرة عن فخامة الرئيس سواء ما صادق عليه أو ما أصدره بحكم النص القانوني الوارد في القوانين محل الذكر تعتبر باطلة وتتعارض مع نص دستوري واضح لا لبس ولا غموض به.

2- إن هذا يعني أن قانون المصارف وسلطة النقد خالفت منطوق المادة(40) و(43) من القانون الأساسي الفلسطيني حيث ا ن أي من هذه النصوص لم تتطرق بتاتا إلى صلاحيات الرئيس بإصدار الأنظمة وهذا يتفق مع ما ورد في نص المادة(70) من القانون الأساسي الفلسطيني والذي حصر إصدار الأنظمة بيد مجلس الوزراء.

3- كافة الغرامات التي فرضت على البنوك وسلم الرواتب التي منح للعاملين في سلطة النقد وكذلك التراخيص التي منحت لعدد من الجهات تعتبر باطلة بحكم بطلان أساسها من حيث الجهة المصدرة للأنظمة كما اشرنا أعلاه، وبالتالي فأننا أمام معضلة وإشكالية غير مسبوقة يجب التعامل معها.

الآن ما هو المطلوب لاستدراك هذه السقطة الدستورية؟

1- أن يقوم فخامة الرئيس بإقالة كل من ساهم وسكت عن إصدار هذه القوانين دون التحقق من عدم دستوريتها ، وقد يتم تنفيذ هذا الأمر من خلال رئيس الوزراء بحكم التفويض الممنوح لدولة رئيس الوزراء بحكم حالة الطوارئ.

2- سحب فخامة الرئيس هذه الأنظمة والطلب من رئيس الوزراء إصدارها حسب الأصول بناء على تنسيب من مجلس الإدارة لسلطة النقد، وهذا يتطلب تعديل النص القانوني الوارد في القانون الخاص بسلطة النقد وقانون المصارف.

3- يجب على الجهات المتضررة والحقوقية أن تتقدم بطعن دستوري بخصوص عدم دستورية القانون الخاص بسلطة النقد والمصارف وما نتج عنهما من أنظمة حتى يتم استدراك هذه السقطة القانونية والدستورية.

4- إجراء تسويات مالية وقانونية مع كل الجهات التي تم تغريمها أو اتخاذ أية إجراءات مالية أو مهنية من قبل سلطة النقد خلال الأعوام الماضية كي لا يهتز النظام المصرفي الفلسطيني.

5- إعادة الاعتبار لمجلس الوزراء ولوزير المالية بخصوص إدارة السياسات المالية كما نص على ذلك قانون سلطة النقد وبشكل واضح انه يتم الاستئناس برأي رئيس سلطة النقد في السياسات المالية لا سيما ما ورد في المادة(36/ب) منه.

6- على رئيس الوزراء وبظل حالة الطوارئ وبعد التشاور مع الرئيس وقف إي قرارات تصدر عن سلطة النقد قبل الحصول على موافقة الحكومة عليها .

إن هذه السقطة الدستورية قد تعطي الفرصة لإصلاح ما أفسده الأداء المرتبك لسلطة النقد خلال هذه الجائحة.