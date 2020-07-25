غانتس يوصي بتعزيز حالة التأهب على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة

وطن: أوصى وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، مساء اليوم الخميس، بتعزيز حالة التأهب على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، بحسب ما ذكر موقع (والا) العبري.

جاء ذلك، خلال جلسة تقدير موقف حول استمرار حالة التأهب على الحدود الشمالية، بمشاركة رئيس هيئة الأركان العامة أفيف كوخافي، ورئيس شعبة "أمان" تامير هامان، ورئيس شعبة العمليات أهرون خليفة.

وأعطى غانتس، الجيش أوامر بتعزيز حالة التأهب في المنطقة، واستخدام كافة الوسائل اللازمة.

وقال غانتس، أن دولة "إسرائيل"، لن تسمح بأي مساس بسيادتها، وأن الجيش الإسرائيلي، وجميع المؤسسة الأمنية، سيجهضون أي تهديد على مواطني إسرائيل.

ونوه إلى أن دولتي لبنان وسوريا، سيتحملان المسؤولية المباشرة لأي عمل انتقامي، يصدر من أراضيهما.