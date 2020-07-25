الأردن: إعادة فتح المطارات للرحلات الدولية في 5 آب

وطن: أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني في الأردن، أن إعادة فتح المطارات وعودة الطيران الدولي ستكون في الخامس من شهر أغسطس/آب المقبل.

وقال في تصريحات لقناة المملكة الإخبارية اليوم السبت، إن المطارات الأردنية جاهزة لاستقبال رحلات الطيران الدولي.

وكانت الحكومة الأردنية قد وضعت معايير وإجراءات للوقاية والسلامة العامة للمسافرين وطلبت فحص خلو من الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) قبل 72 ساعة من السفر.

على صعيد اخر أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة،السبت، عدم تمديد ساعات التجول خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وقال العضايلة في تصريح لوكالة عمون الإخبارية إن ساعات التجول ستبقى كما هي حتى الساعة الواحدة صباحًا، نافيا وجود أي تمديد في العيد.

وكانت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية قد طالبت بتمديد ساعات الدوام خلال الأيام حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل على أقل تقدير، وعدم إغلاق الشوارع التجارية أمام حركة السيارات والسماح بالوقوف أمام جميع المحال التجارية والمطاعم ومحال الحلويات بشكل غير مزدوج وزيادة الأماكن المخصصة لبيع الأضاحي.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية أنها سجلت في الأردن اليوم 8 حالات إصابة بمرض فيروس كورونا ، جميعها غير محليّة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1154 حالة.