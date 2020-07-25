صحة الاحتلال: وفاة و357 اصابة جديدة بـ"كورونا"

وطن: توفي شخص واحد وشُخصت 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في اسرائيل، منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب ما أظهرت المعطيات الرسمية الصادرة عن الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت.

وبحسب المعطيات، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 33,160، بعد تعافي 26,882 من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 60,496.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 312، منهم 94 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في ارتفاع بلغ 9.3%، إذا كان عدد المرضى الموصولين بجهاز التنفس الاصطناعي أمس، 84.

ووصلت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بكورونا إلى 455 حالة، بعد تسجيل 7 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في زيادة تجاوزت 0.2%.