موجة حارة تضرب فلسطين غداً

وطن: بدأت مع ساعات مساء اليوم السبت، موجة حارة جداً تستمر لعدة أيام قادمة من بلاد الشام عبر العراق وإيران، تشابه الموجة الحارة التي ضربت البلاد نهاية شهر رمضان المبارك

وستشهد درجات الحرارة ارتفاعات متتالية حيث سيختلف تأثر المدن والمناطق في فلسطين بالموجة، حيث ستكون المناطق الساحلية والقريبة من البحر الأقل تأثرا، فيما ستكون

ذروة الموجة في مناطق الاغوار والبحر الميت والتي ستصل درجة الحرارة فيها إلى 45 درجة مع جو حارق وشمس لاهبة، بحسب ما ذكر موقع "طقس فلسطين".

وستكون درجات الحرارة، أعلى من المعدلات السنوية بأكثر من سبعة درجات مئوية، حيث ستتجاوز الكثير من المناطق الفلسطينية حاجز الأربعين درجة مئوية.

وستكون المناطق الجبلية أقل حرارة، لكنها لن تقل عن حاجز 35 درجة مئوية وهي في المرتبة الثانية من حيث التأثر بالموجة الحارة بعد المناطق الساحلية.

وستتجاوز درجات الحرارة في بعض المناطق العراقية وشرق سوريا وشرق الأردن حاجز الـ50 درجة مئوية، فيما ينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من

شرب السوائل والمياه للحفاظ على الجسم من أي مضاعفات للحرارة المرتفعة.