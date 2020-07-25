اللجنة الطبية في الجلزون توضح الآليات الجديدة لإجراء فحوصات كورونا بالإصابة والشفاء

وطن: أوضح رئيس اللجنة الطبية في خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا د. أحمد دلايشة، بأن الإعلان عن حالات التشافي بدون فحص PCR لفيروس كورونا يأتي ضمن برتوكول منظمة الصحة العالمية والآليات الجديدة المتبعة من قبل وزارة الصحة في كافة الأراضي الفلسطينية لمن لم يظهر عليهم أعراض المرض لمدة 14 يوما.

فيما يتم الإعلان عن حالات التشافي من قبل اللجنة الطبية فقط، وبالتنسيق والتعاون مع الطب الوقائي في وزارة الصحة بعد تشخيص الحالة والاطلاع على مجريات الوضع الصحي لها بشكل منفرد، وسيتم أيضا نشر الأسماء التي تم التأكد من شفائها من خلال صفحة مركز الجلزون للإعلام المجتمعي بشكل يومي.

ودعا د. دلايشة للكف عن تداول الإشاعات أو الحديث من باب نظرية المؤامرة، فهذه إجراءات عالمية متبعة في كافة الدول ويتم تطبيقها بشكل واضح ومعلن في الأراضي الفلسطينية، وبالتنسيق الكامل مع الطب الوقائي في مديرية صحة رام الله والبيرة.

وأشار د. دلايشة بأنه لا ضرورة لإعادة الفحص للمرضى اللذين لا يعانون من أعراض، بسبب أن الفيروس يكون غير موجود أو هناك وجود لبقايا مادة الـDNA للفايروس غير نشطة وغير فعالة ولا يتسبب ذلك بنقل العدوى ولا يعرض حاملها لأي أعراض، وقال: "باختصار الفيروس في هذه الحالة يكون ميت، وتمت زراعة هذا الفيروس بعد 14 يوما لمصابين لا يعانون من أعراض من خلال أبحاث مخبرية، والفيروس لم ينمو".

وعليه تم اعتماد هذه الآلية الجديدة لدى الكثير من دول العالم ومنهم دولة الاحتلال قبل 5 أيام، مع تقليص فترة الحجر الصحي إلى 10 أيام فقط، والأردن لمدة 7 أيام، وبالإضافة لمعظم الدول الأوروبية.

وأشار د. دلايشة بأن العلماء لا زالوا يبذلون قصارى جهدهم لفهم هذا المرض وقد تتغير آليات التشخيص والعلاج والشفاء مع مرور الوقت.