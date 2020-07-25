شاهد الفيديو.. مسلحون يطردون برنارد ليفي من مدينة ترهونة الليبية

وطن: ذكر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أن مجموعات مسلحين اعترضت على موكب المفكر الفرنسي الصهيوني، برنارد ليفي، خلال دخوله لمدينة ترهونة شمال غرب ليبيا في زيارة أثارت جدلا واسعا في البلاد.

وانتشرت على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، اليوم السبت، مقاطع فيديو قال ناشرها إنها توثق لحظة اعتراض موكب ليفي ومنع من الدخول إلى ترهونة على يد مسلحين.

وقال بعض النشطاء إن المسلحين فتحوا النار باتجاه موكب ليفي وأجبروه على التراجع تحت حماية سيارات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.