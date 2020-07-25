المسؤولية الحكومية والمجتمعية لتطوير جامعاتنا

كتب: المحامي صهيب الشريف

يعرف من يعمل في إدارة الجامعات الفلسطينية أن تطور الجامعات وتقدمها مرهون بشكل أساسي بموازنتها وقدرتها على تلبية متطلبات/شروط التقدم والتطور، والتي تمكنها من إنتاج المعارف والعلوم. ولما كانت الموارد المالية للجامعات الفلسطينية العامة تأتي بمعظمها من الرسوم التي يدفعها الطلبة. وعليه، تغدو مسألة وهدف اللحاق بركب الجامعات المتقدمة أمراً مستحيلاً، فيصبح مكانه هدف الإستمرارية بشكل أو بآخر.

في محاولة التفكير بخياراتنا المتاحة والممكنة في سبيل تطوير الجامعات الفلسطينية العامة، ضمن ظروفنا وحالتنا، ودون بقائنا إما متنكرين لانخفاض مستوى الجامعات التعليمي وإما لائمين للظروف ومنتظرين تغييرها. أطرح هنا ثلاث أفكار تحتاج إلى دراسة وبحث، قد تسهم بشكل فعّال في رفع مستوى جامعاتنا الفلسطينية:

الفكرة الأولى: مراجعة بعض التخصصات الجامعية، ودراسة فاعلية وجدوى تدريسها ضمن برنامج البكالوريس. وبرأيي هنالك العديد من التخصصات التي تستدعي التغييرات - الحاصلة اقتصادياً وعلمياً على مستوى العالم - تحويلها من برنامج البكالوريوس إلى برامج الدبلوم (السنتين)، مع دراسة إمكانية إضافة مواد تدريبية لها تدمج من خلالها بين النظري والعملي. سيما وأن العالم يشهد تغييراً سريعاً في حاجات السوق ومتطلبات وأولويات العمل. ولعل ذلك واضح وجليّ للجميع، لكنه بالرغم من وضوحه لم يُغيِّر في نهج الجامعات ولم يُطور من أساليبها ولم يبدل في آلياتها ووسائلها.

لا يمكن للجامعات أن تحقق تقدماً ملموساً ما لم تراعي التغير الحاصل في متطلبات وحاجات السوق العالمي، ولا يمكن أن تقدم ما يحتاجه الطالب ما لم تفكر إدارتها بشكل مختلف في مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة ومحدودية الموارد والإمكانيات.

عوداً على بدء، أرى أن التحول في برامج الجامعات وتحويل بعض برامجها من البكالوريوس إلى الدبلوم يصب في مصلحة الطرفين، الجامعة والطالب على حد سواء. فلا حاجة لدراسة أربع سنوات في ما يمكن تلقيه وتعلمه في سنتين، مع ضرورة إدخال تعديلات تضمن تدريب الطلبة على مهارات بات سوق العمل يركز عليها ويطلبها. مهارت وتدريبات تضمن رفع قدراتهم ومؤهلاتهم وتدمج بين النظري والعملي. ذلك أن المستقبل بلا شك للمهارات والخبرة وليس للشهادات. (من ملاحظتي أن عدداً لا بأس به من الطلاب يسجل في تخصصات بحكم علامة الثانوية العامة ليس إلا، وأن الدافع لديهم من التسجيل في الجامعة هي نظرة المجتمع السلبية لمن لا يحمل شهادة جامعية).

الفكرة الثانية: مراجعة الحكومة والقطاع الخاص لاشتراط الحصول على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كمتطلب أساسي للتوظيف في الوظائف العمومية والقطاع الخاص. وبالتوازي، وضع شروط ومعايير محددة (يكون من ضمنها الشهادة الجامعية أو شهادات متخصصة) تضمن للحكومة والقطاع الخاص توظيف من لديه المؤهل والمهارة المطلوبة لشغل تلك الوظيفة.

يعترف الجميع بأنه ثمة إشكالية لا يعرف سببها ولا جذورها. وهي شعور الناس بضرورة الحصول على الشهادة الجامعية، ولا يعرف من أين تولّد ذلك الشعور! وهل الجامعات من تسببت في ذلك للحفاظ على الطلبة وفق منطق بيع الخدمات/ الشهادات أم أن شعوراً ذاتياً ارتبط بأن حاملي الشهادات الجامعية أفضل من سواهم! لكن في جميع الأحوال، وإذ أن الحصول على الشهادة الجامعية هو شرط أساسي لتولي الوظيفة العمومية والخاصة. وعليه، يغدو ذلك بحد ذاته سبباً جوهرياً للتعليم الجامعي.

الفكرة الثالثة: ضرورة إقرار قانون لتشكيل صناديق دعم الجامعات الفلسطينية العامة. والذي من خلاله يتم تأسيس صندوق مستقل لكل جامعة فلسطينية عامة، تودع فيه الأموال "الودائع" لفترة محددة من قبل المانحين، وهم على سبيل المثال، الأفراد المؤمنين بجدوى التعليم بإعتباره خيارنا الإستراتيجي للصمود، الدول المانحة، الصناديق العربية،الشركات الفلسطينية. ( يوقع الصندوق بصفته شخصية إعتبارية مستقلة مع المودع عقد مكتوب يلتزم بموجبه الصندوق برد مبلغ الوديعة بناء على طلب المودع في حال تعديل القانون ).

في سبيل توضيح ذلك، نأخذ مثال الأسر الفلسطينية التي إما أنها تدّخِر المال وتحفظه لتعليم أبنائها بالجامعات، ولا تفكر باستثماره في مشاريع لحرصها على تحقيق هدفها الرئيسي، وإما الأسر الفلسطينية التي تدّخِر الأموال ليكون عوناً لها في المستقبل ولا تودعه في البنوك والمصارف ولا تقبل عليه الفائدة. هذه الأسر الفلسطينية لن تمانع بكل تأكيد بإيداع أموالها في مثل هذه الصناديق لتطوير الجامعات التي سيَدرس أبنائهم بها لاحقاً أو لإيمانهم بأنهم يقومون بعمل خيري ومجتمعي يحقق لهم الرضا في حال توفرت لهم الضمانات الكافية بحفظ أموالهم وقدرتهم على استعادتها بتاريخ محدد يعرفونه مسبقاً.

مثال آخر، وهو المسؤولية الاجتماعية للشركات الفلسطينية. برأيي يجب أن تتوقف الشركات على صرف جزء من مسؤوليتها الإجتماعية على ما لا ينفع المجتمع بالدرجة المطلوبة، والاستعاضة عن ذلك بتوجيهها بإيداع مبالغ في الصناديق الجامعية لفترة محددة. إذ ليس من الحكمة أن تكون المسؤولية المجتمعية مقتصرة على التبرع وحده.

وفي سبيل تحقيق الصندوق للأرباح سيقوم إما بإقراض طلبة الجامعة "لتسديد رسومهم الجامعية" والأساتدة والعاملين لدى الجامعة وبفائدة محددة، ويعمل الصندوق ضمن نظام الإقراض المتبع في شركات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (ممكن تطبيق نظامها ولوائحها المفروضة من سلطة النقد). أو بإيداعها في البنوك والمصارف وشركات الإقراض لقاء فوائد.

هذا وتُمنح/تصرف الأرباح المتحققة من الصندوق في دعم موازنة الجامعة التطويرية حصرياً. ويعمل في الصندوق موظفي الجامعات وحدهم الذين يتلقون رواتبهم منها. هذا ويخضع الصندوق لرقابة ديوان الرقابة المالي والإداري وهيئة مكافحة الفساد وبتدقيق من شركات محاسبية معروفة "بشكل مجاني بموجب القانون"، ويشكل للصندوق مجلس إدارة مستقل من شخصيات أكاديمية واقتصادية ومهنية.

وبرأيي فإن فكرة الصندوق لها فوائد متعددة "مباشرة وغير مباشرة"، أما الفوائد غير المباشرة فأهمها تحمل الطلبة مسؤوليتهم؛ إذ سيكونون المسؤولين عن تسديد قروضهم الدراسية، الأمر الذي يجعلهم أكثر جدية وإستقلالية. هذا وسوف يمّكن الصندوق الجامعة من رفع الأقساط/الرسوم بما يتلائم مع نفقاتها ويضمن تحسين جودة تعليمها. أما الفوائد المباشرة فهي توفير إيراد مناسب لتطوير الجامعة ورفع مستواها الأكاديمي وقيمة شهادتها.

في الختام، أنا على قناعة أن هذه الأفكار تحتاج إلى دراسة وبحث وتحليل؛ كونها أفكار أولية، لكني على ثقة بأن الأكاديمين والمتخصصين في كليات إدارة الأعمال في الجامعات الفلسطينية لديهم المؤهل والقدرة على دراسة هذه الأفكار وتطويرها أو تقديم بدائلها. كما وأني على قناعة أيضاً بأن هنالك أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة/الجهات السيادية. وقد لمسنا ذلك في تجربة قانون الضمان الاجتماعي. لكن ذلك يمكن تجاوزه إن وجدت الإرادة لذلك.

يبقى أن أذكر أن الشعارات لا تبني الأوطان. ما يبني الأوطان هي المشاريع والسياسات والبرامج والمبادرات، التي تقوم على التكامل بين الحكومات/المؤسسات الوطنية مع المواطنين. ولا ننسى أن على المواطن الحريص على بلده ومجتمعه واجبان أساسيان، الأول إختيار ودعم المرشح النزيه والمؤهل والقادر على طرح المشاريع والبرامج ورسم السياسات العامة الوطنية، والثاني البحث الدائم عن دوره في التحرر والاستقلال والنهوض بمجتمعه. أعرف جيداً أن السلطة الفلسطينية لا تملك الموارد الكبيرة، لكنها بما تملك من سلطة يتوجب عليها إقرار القانون في حال دراسة جدواه، وتملك أيضاً كفالة تلك الصناديق لتكون أموالها محفوظة لمودعيها.