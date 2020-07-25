الصحة: نعمل بكل إمكانياتنا للتخفيف من آثار جائحة كورونا

وطن: أكد المتحدث باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة أن جميع الكوادر الطبية والصحية والعاملة في الوزارة تعمل بكل طاقتها للتخفيف من آثار جائحة كورونا على شعبنا.

وأضاف خلال تسليم مركبة إسعاف وأدوية إلى بلدة بيت عوا بمحافظة الخليل، برفقة المحافظ اللواء جبرين البكري إن ما تحتاجه بلدة بيت عوا سيتم الأخذ بها بعين الاعتبار.

وتسلم رئيس بلدية بيت عوا مركبة اسعاف مقدمة من الرئيس محمود عباس، بحضور مسؤول ملف كورونا في الخليل د. عفيف العطاونة وامين سر حركة فتح في اقليم جنوب الخليل إياد ريان والمواقع التنظيمية، وعدد من الأطباء من أبناء بيت عوا والمركز الطبي.