نجم هوليود من أصول فلسطينية رامي جابر يفتتح الفرع الخامس لشركته في لاتفيا

وطن: أعلن نجم هوليوود من أصول فلسطينية الممثل "رامي جابر" ومالك شركة "آر ان جي" الذراع الانتاجي لشركة هولييود عن افتتاح الفرع الخامس للشركة في جمهورية لاتفيا، في أوروبا الشمالية.

وأوضح "جابر" أن اختيار الموقع جاء لتسهيل المهمة امام طاقم الانتاج، لاستئناف العمل بعد جائحة كورونا، وخصوصا ان العديد من الدول اضطرتها الظروف الصحية لعدم استقبال المواطنين القادمين من اماكن اخرى مثل الولايات المتحدة الامريكية، فوجد أن "لاتفيا" من الدول الاوروبية التي تسمح للمواطنين القدوم اليها وفق البروتوكولات الصحية الخاصة بها.

كما أكد "جابر" على ضرورة استئناف العمل الانتاجي باسرع وقت ممكن بالتوازي مع الحفاظ على سلامة الطواقم الانتاجية والاخراجية والممثلين، وخصوصا ان هناك مجموعة من الافلام والمسلسلات كانت سترى النور مطلع هذا الصيف لولا هذه الجائحة التي مر بها بها العالم.

وقال لطاقم الشركة : " لا مجال للتراجع، ولا مجال الا لايجاد الحلول الخلاقة، وأنني اعلم حجم التحديات التي نمر بها، ولكننا استطعنا ان نجد حلولا بديلة لتشغيل عجلة الامتاج السينمائي".

وحول الاعمال التي سيتم انتاجها في "لاتفيا" قال جابر: ان الاولوية ستكون للافلام التي انقطعنا عن تصويرها مثل The misfits (الذي يشارك جابر في بطولته مع بيرس بروسنان المعروف بشخصية جيمس بوند و غيره، و هو من إخراج المخرج العالمي ريني هارلين).

وعن المشاريع المستقبلية اوضح رامي، ان المستقبل مرهون بتعافي العالم من الوباء، ولكن هذا لا يعني أننا لن نقوم بمحاولة التعايش مع الظرف الصحي وفق خطط سيضعونها طاقم الشركة من هذه اللحظة وحتى نهاية العام الجاري.

هذا ووجه جابر شكره المتواصل الى كل فرد من أفراد فريقه ومساعديه على جهودهم ومثابرتهم وابتكارهم الحلول الخلاقة التي تساهم دائما في تهيئة بيئة عمل امنة ومريحة.

الجدير ذكره ان رامي جابر ولد في فلسطين وهو من اصول مقدسية، و يعيش الان بين فنلندا و بلجيكا و الولايات المتحدة وكتبت عنه أشهر صحف العالم و تحدث عنه كثيرون حول العالم باعتباره نجما في عالم سباقات الرالي و صاحب فريق لهذا الغرض مكون من ثلاثة متسابقين في ايطاليا اضافة الى كونه مؤسس شركة ار ان جي للانتاج الفني و التي لها تواجد في عدد من الدول.