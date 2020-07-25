الاحتلال يبعد الحارس رجائي الترهي عن الأقصى 4 أشهر

وطن: أبعدت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، السبت، الحارس رجائي الترهي عن المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت الحارس الترهي ليلة السبت الماضي الموافق 18 يوليو، خلال عمله في مصلى باب الرحمة، بعد منعه شرطة الاحتلال من اقتحام المصلى بأحذيتهم.

واقتادت شرطة الاحتلال الترهي إلى مركز "القشلة" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وأخلت سبيله فجر السبت بعد التحقيق معه لساعات، وسلمته قرارا بالإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع، بشرط المثول أمامهم بعد نهاية الأسبوع، بتهمة عرقلة عملهم داخل المصلى.

وذكر الحارس الترهي أنه توجه اليوم إلى مركز القشلة، وعند وصوله سلمه الشرطي الإسرائيلي قرار إبعاده عن المسجد لمدة أربعة أشهر، تنتهي بتاريخ 18 أغسطس المقبل.