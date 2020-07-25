وفاة مواطن "83 عاما" من الخليل متأثرا بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، عن وفاة مواطن (83 عاما) من الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا"، ما يرفع حصيلة الوفيات منذ صباح اليوم إلى 3، ومنذ بداية الجائحة إلى 76.

وأعلنت الصحة في وقت سابق من اليوم، عن وفاة مواطن (69 عاما) من مدينة الخليل متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وكانت الصحة قد أعلنت عن تسجيل وفاة و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا و627 حالة تعافٍ جديدة في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.