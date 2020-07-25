الاعلام...عندما يبيع الاوطان!

وطن: "الغاية تبرر الوسيلة"..!! مصطلح لطالما افتقر الى المهنية والموضوعية، وساهم بشكل كبير في انتشار بؤر الصراع وتسبب محتواه في صدام المجتمعات فارضاً قناعات لخدمة أجندات لغاية في نفس صانعها، متصيداً في الماء العكر ومحرّفاً للوقائع متّخذاً من التضليل منهجاً، على حساب القيم المهنية والاخلاقية والانسانية، ضارباً بعرض الحائط استجلاء الحقيقة ودعم العدالة والديمقراطية، ضابطاً المؤسسات الاعلامية على إيقاعها، حتى أمست ضمائرهم مستترة وفي خبر كان.

فمن الخطورة بمكان ان تغيب مبادئ القيم الانسانية في مجتمع ما، وقد ذكر التاريخ نماذج عديدة لمجتمعات بجّلت الجهل والتجهيل فغابت عنها قيم الحياة من النزاهة والعدالة والمصداقية، فاندست فيها السموم والخبائث، وعمّت الفوضى أرجاء المكان، الا ان الاخطر من ذلك ان يكون هناك اعلام حُذِّر فارتعد وبالصمت التزم، فأشاح بوجهه عن ثوابت الأمة وغيّر من بوصلة مبادئه واهدافه، مبرراً للانظمة القمعية غياب تلك الحقائق، غاضّاً الطرف عمّا يسمعه ويراه، فمالت آرائه حيث مالت رياح المصالح ومن يموّله في سبيل مناصب زائلة سيعفو عنها الزمان وسيلفظهم بأقبح العبارات جزاء ما اقترفوه من تآمر على البلاد والعباد، فمن ترك واستهان ليس له بين الشعوب مكان، ليصبحوا غرباء عن وطنهم بعد ان هاجروا مبادئهم وهم مقيمون، فالمهاجر ليس بمن ودّع أرضاً وترك وطناً او بعدٍ ا و فراق، وانما في نظري ان تتبنى فكرةً وثقافةً ومنهجاً تجعلك تضع فواصل بينك وبين ما يؤمن به الآخرون، نهجاً تكون فيه مزماراً في زفة الطغاة، وتمنح لنفسك شرف وظيفة محامي الشيطان".

فأقصى الجروح وأصعبها التئاماً اعلام حر بات أجير عند أُجراء، منزوع الدسم في الارادة واتّخاذ القرار، اعلام يحدَّد له ما يقوله وما يتجنبه بخطوط حمراء، فاعتزل الوطنية وشرف المهنة خشية ممن يكرهون الورق والاقلام، واول بنود في دستورها يقضي بأن تُلغى غريزة الكلام بالانسان، وكيف لا والحكّام في وطننا العربيّ لا يبحثون عن اعلامى مبدع وانما عن اجير يستخدمونه لأغراضهم كربطة حذاء، وعندما يستنزفون حبره وفكره يرمونه كالأشلاء، فلطالما كان الاعلام المُسيّس جارية يأخذها الطاغيه متى يشاء ويذهب بها اين يشاء، سلاح ذو حدين كلا حديه قاتل وذراعين لنفس الجسد يرمي ضحاياه بفكرة وبجرة قلم على ورق، متقنا فن التضليل والابتذال اعلام خاضع متلقن وناقل باسوءصورة يمكن ان يظهر بها الاعلام ليحظى بالوصول والقبول فى قصر السلطان.

أنظمة لا تتوانى عن طمس الحقيقة وتزييف للوعي وتسييس الاعلام تنفيذاً لأجندات يُراد لها ان تكون في سبيل القضاء على امكانية التنفس داخل المجال الخاص والعام الذي هو اصلاً مقيداً ومحدود مداه، أدواتها في ذلك الاقلام وأبطالها فاعل خير اسمّته اعلام، سلّطته سيفاً على رقاب الناس، تهاجم به الخصوم حتى بلغ السوء مبلغه الى حد الافتراءات، وتلفيق التهم و الفيديوهات التى تطال رجال الدين والعلم واصحاب الرأي الشرفاء، تصرُّف لا يصدر الا عن منطق العصابات، فأصبحت جزءا من منظومة الانحطاط العربي الملفت للنظر.

فالقوه الناعمة باتت تغزو المنصات بأسلحة الخداع الشامل وبصناعة الادراك فاستطاعت ان تفعل ما لم تتمكن منه قوة السلاح والعتاد، وكيف لا والسلطه الرابعه هي السلطه و الكيان الاقوى المؤثّر على الارض مؤيدة الانظمة القمعيه بتبعية عمياء، فتارةً تستدعي الخطاب الطائفيّ وتارةً خطاب الوطنية والانتماء، شعارها فى سبيل ذالك اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس..! "دستور الطغاة على مرّ التاريخ اعلام هتلر ونهج ستالين في عبادة الفرد والحزب" ، فكان لا بد لها من إطباق الحصار على المنابر الاعلامية التي تدخل كل بيت وتطرق كل سمع وتجذب كل عين، فغسلت العقول واستمالت القلوب عن طريق لجان الكترونية ولوبيات الاعلام الفاسد التي اعتلت منصات الفيس بوك واليوتيوب وتويتر، واصبحت جزءا لا يتجزّأ من جيش الكتروني يقود الحملات عبر دوامة صمت الشعوب التى تخشى العقاب فى محاولة منها لخلق رأي عام ينسجم مع سياساتها ، نهجها فى ذلك "من ليس معى فهو ضدى" ، فلا لانصاف الحلول او الوقوف على الحياد فمخطئ من يظن بان له مساحة في الفضاء فبطبيعة الامر تستطيع ان تقرأ كل ما ينشر على المواقع الالكترونية ولكن ما هو غير مسموحاً به ان تؤيد ما هو مكتوب، فلم تعد تتسامح مع اي شكل من اشكال النقد سواء من باب السخرية او مطلباً ديمقراطياً ترقى به الاوطان، حتى الاعلام المهاجر الذى هجر الاوطان خشية التنكيل والاعتقال فانه يواجه تحديات تفرضها عليه الدولة المضيافة فالمضياف والممول ما زالت له الكلمة الاولى والاخيرة فى تحديد مضمون ما يذاع فلم يعد فى مجمله يرقى الى مستوى ما يعلق عليه من آمال... فهل بالامكان تصويب النهج ؟!

وما إقدام محرك البحث Google وشركة Apple ، بحذف اسم فلسطين عن خرائطها الا مثالا على تسييس الاعلام و حرب شعواء وقودها التكنولوجيا، جيوشها الكترونيه، وضحاياها الاوطان من قبل بروباغندا اللجان الاكترونية ونهج سلكته أجيرة عند أُجراء ضمن مخطط اسرائيلى يرمي الى ترسيخ اسم دولة اسرائيل كدولة وجودية واحدة فى المنطقه واعلاناً سافراً بالتخلص من فلسطين على الخريطه وأرض الواقع على حد سواء، مبرره اجرائها هذا بأن فلسطين ما زالت كيانات تفتقد الى الاستقلالية حتى الان .

اجراء لم يكن الاول من نوعه بل نهج سلكته حسابات وكيانات ملئت الفضاء الالكتروني وعُرفت بقربها من دوائر صنع القرار ومحاولة من مجموعة محاولات لاقتلاع فلسطين من جذورها هويةً وتاريخاً واسماً وشعباً ، ففلسطين كانت وما زلت بسيدة الارض التى من اجلها تستحق الحياه.