ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الختامية

وطن: تختتم غدا الأحد، منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بإجراء جميع مباريات المرحلة الـ38 الأخيرة.

وبعد تتويج ليفربول بلقب الدوري مبكرا، يبقى الصراع محتدما بين مجموعة من الأندية على مقاعد التأهل للمسابقات الأوروبية، فيما تتنافس أندية أخرى لتفادي الهبوط.

ولكن المنافسة الأبرز، التي سيشهدها اليوم الأخير من الدوري الإنجليزي، هي السباق بين عدة نجوم لتصدر قائمة هدافي "البريمير ليغ"، وبالتالي التتويج بالحذاء الذهبي.

ويتصدر مهاجم ليستر سيتي، جيمي فاردي، حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 23 هدفا، لكن تتويجه بلقب الهداف ليس مضمونا، في ظل ابتعاده بفارق هدفين فقط عن صاحب المركز الثاني، داني إنغز، مهاجم ساوثهامبتون، وبثلاثة أهداف عن إيميريك أوباميانغ، هداف أرسنال.

أما المصري محمد صلاح، الذي نال جائزة هداف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، فيحتل المركز الرابع مناصفة مع جناح نادي مانشستر سيتي، رحيم سترلينغ، برصيد 19 هدفا لكل منهما، وتبقى حظوظهما قائمة للفوز بلقب الهداف، لكنها ضئيلة جدا.

المصدر:( RT)