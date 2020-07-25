"الصحة": تسجيل حالة وفاة و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا و627 حالة تعافٍ

- ارتفاع نسبة التعافي من فيروس كورونا إلى 33.2%

- استمرار تسجيل إصابات بأعداد مرتفعة في مدينة القدس

-انخفاض أعداد الإصابات في محافظة الخليل

رام الله- وطن: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع نسبة التعافي بين المصابين بفيروس كورونا إلى 33.2% وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 66.2%، وثبات نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6% مشيرة إلى تسجيل حالة وفاة و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا و627 حالة تعافٍ جديدة في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، السبت، أن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 8464 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4256، وحالات الوفاة إلى 74 حالة.

وأوضحت أن أعداد الإصابات في محافظة الخليل انخفضت على أساس يومي، في حين ارتفعت نسبة التعافي في محافظة الخليل تستمر في الارتفاع، حيث سجلت المحافظة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 307 حالات تعافٍ جديدة، فيما سجلت مدينة القدس 300 حالة تعافٍ، ومحافظة جنين 12 حالة، ومحافظة بيت لحم 8 حالات.

وأشارت الوزارة إلى أن حالة الوفاة الجديدة سجلت في مدينة الخليل، صباح اليوم، وهي لمواطن 88 عاماً، وهو والد المواطن (54 عاما) الذي أعلن عن وفاته يوم أمس.

وتابعت أن الإصابات في مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعاً، حيث سجلت المدينة 170 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة أن 15 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت محافظة القدس خلال الـ24 ساعة الماضية 220 إصابة جديدة، محافظة الخليل 64 إصابة جديدة، محافظة رام الله والبيرة 5 إصابات،محافظة طولكرم 13 إصابة، محافظة بيت لحم 8 إصابات، محافظة جنين إصابة واحدة، محافظة نابلس 34 إصابة، محافظة أريحا 32 إصابة، محافظة قلقيلية 4 إصابات، محافظة سلفيت إصابة واحدة.