القطاع الصحي الفلسطيني وفقدان الثقة

وطن: الجائحة الصحية العالمية كشفت عن عيوب هائلة كانت مختبئة تحت أغلفة من الاعلام المزيف اواللامبالاة ، وأشكال متعددة من سوء الادارة او الفساد الإداري والمحسوبية وسوء مخصصات القطاع الصحي.

في مناطق السلطة الفلسطينية فقد تخلت " اسرائيل " المحتلة عن ادارة القطاع الصحي الفلسطيني للسلطة الجديدة ؛ كما هو الحال بعدد محدود من الإدارات ، ولكن السؤال الذي نطرحه الآن ؛ وفي ظل أزمة الكورونا ؛ هل استجاب القطاع الصحي لاحتياجات المواطن الفلسطيني قبل الكورونا ومع الجائحة ؟

منذ اكثر من عقدين والأصوات تعلو حول حجم الموازنات المحددة لوزارة الصحة، ومقارنتها بمخصصات الأجهزة الامنية، وإذا ما أضفنا لمخصصات الصحة التعليم والشؤون الاجتماعية فسوف نضع الأصبع على الخلل الرئيس في اوضاع الصحة للمواطنين الفلسطينيين ، يضاف الى ذلك التبذير من جهة في التحويلات الطبية لأكثر من عقدين من الزمن ؛ وهي ملايين الدولارات التي صرفت بوجه غير حق وكان يمكن بهذه المبالغ ان نبني مراكز ومستشفيات كافية وكان يمكن ان نسدد اجور وعلاجات مستشفيات القدس والتي بلغت ذممها مئات الملايين من الشواكل .

والسؤال لماذا يذهب المواطن محدود الدخل من الطبقات الوسطى للبحث عن علاج في المستشفيات الخاصة لو كانت مستشفياتنا تفي بالحاجة ؟

تفاصيل ما يجري الآن من القصور في مواجهة هجوم الكورونا يجب ان يجري الاستماع لها ؛ فهناك عشرات الملاحظات من المشاهدات اليومية والشكاوى من المواطنين عن سوء الاستعدادات وسوء المعاملات ... الخ

الأزمة كشفت عن عيوب لم تكن مفاجئة للكثيرين ...