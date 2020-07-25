الإفراج عن الأسير المقدسي بكر المغربي بعد اعتقاله 5 سنوات ونصف

رام الله- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، مساء امس الجمعة، عن الأسير المقدسي بكر المغربي، من بلدة الطور شرق القدس المحتلة، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة خمس سنوات ونصف.

وكانت سلطات الاحتلال أعادت الخميس، اعتقال الأسير المغربي لحظة تحرره من أمام بوابة سجن "النقب" الصحراوي ونقلته للتحقيق في مركز شرطة صلاح الدين، كما اعتقلت شقيقه الأسير المحرر محمد.

وأفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أن قاضي محكمة "الصلح" الإسرائيلية قرر مساء أمس الإفراج عن الأسير المغربي وشقيقه بشرط عدم استخدام الألعاب النارية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال منزل المغربي فور وصوله إليه في بلدة الطور، واعتقلت الشاب هشام أبو الهوى.