نقابة المحامين تطالب رئيس الوزراء بمحاسبة المعتدين على المحامي جورج سلمان

رام الله- وطن: طالبت نقابة المحامين، رئيس الوزراء بضرورة محاسبة المعتدين على المحامي جورج سلمان وتقديمهم للعدالة.

واستنكرت نقابة المحامين في بيان صدر عنها، صباح اليوم السبت، الاعتداء الذي تعرض له المحامي جورج سلمان من قبل عدد من "الخارجين عن القانون" وذلك على خلفية اداء الزميل لواجباته واعماله القانونية حيث تعرض لاعتداء جسدي ولحق به اصابات خطرة .

وطالبت النقابة رئيس الوزراء بصفته وزيراً للداخلية والمؤسسة الامنية بضرورة محاسبة المعتدين وتقديمهم للعدالة، مضيفة، "وفي هذا الصدد وفي ظل الاوضاع السياسية والصحية التي يمر بها الوطن ننظر بقلق شديد لحالات الانفلات الملحوظة في الشارع الفلسطيني بشكل عام وحوادث الاعتداء التي حصلت مؤخراً لبعض زملائنا المحامين، وندعو الجهات الحكومية والامنية لملاحقة المعتدين وتوقيفهم وتقديمهم للعدالة بشكل فوري".