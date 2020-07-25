كوريا الجنوبية: 113 إصابة جديدة بكورونا في أكبر عدد منذ اذار/مارس

وطن: أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن تسجيل 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية منذ اذار/مارس، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 14 ألفا و92 حالة.

وأوضحت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 86 من المصابين الجدد وافدون من الخارج، بينما أصيب 27 شخصا بالعدوى داخل البلاد.

وقالت السلطات الصحية، أمس الجمعة، أن حالات العدوى بين أشخاص وافدين من الخارج قد ترفع عدد الإصابات الجديدة إلى أكثر من مئة وذلك لأول مرة منذ مطلع نيسان/أبريل.

وقال نائب مدير المراكز كيون جون-ووك في إفادة صحفية إن عددا كبيرا من أفراد طاقم سفينة روسية (راسية في البلاد) أصيبوا بالعدوى، وكذلك بعض العمال الكوريين الذين عادوا أمس الجمعة من العراق إلى البلاد على متن طائرتين عسكريتين.

والعدد المسجل اليوم السبت هو الأكبر منذ 31 اذار/ مارس عندما أعلنت البلاد عن تسجيل 125 إصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

المصدر: (رويترز)