بطولة مرتبكة ... وألم دون حساب!!

كتب: الأسير باسل الأسمر

سجن إيشل/بئر السبع، جنوب فلسطين المحتلة

وطن: أفكاره متشابكة، ذكريات صباه وشبابه، تتجلّى في ذهنه بطريقة تاريخية على نحو ما، لم يفهمه، أمس وهو يسترجع أحداث يومه وحياته بأسرها، وكأنه بطلٌ تراجيدي، يتلقى ضربات القدر بقلب شجاع ونبيل، وكأن الأبطال لا يلقون كالعامة أحداثاً عابرة وعادية، وكل ما يحدث لهم جلل وقدري بالضرورة، كما أن الأحداث لا تُصنع من ذاكرته كومضات متفرقة، بل كخط متصل من نقاط متوالية بغير ما تَوَقع وتمهيد.

وكأي يومٍ بائسٍ كان، في الأسر، مع فارق أنه مكبّل اليدين والقدمين وجالساً في زنزانة حديدية تسير على عجلات وهي حافلة البوسطة، وما يربو عن عشر ساعات في ذهابه وإيابه للمحكمة وعلى مقعدٍ حديدي لا يزيد عرضه عن ثلاثين سنتمتراً، ورائحة الصدأ والقيء والأكل المتعفن تُشبع حواسه حتى الثمالة وعرق اليوم وبؤس المكان وبعض الذكريات الهاربة والأحلام المنتظرة، والحنين لما مضى والغد، والكثير الكثير من فوضى الحواس والأماني.

كان هناك جالساً تحت جُنح اللحظة والانتظار والإرهاق، يعُد الثواني بإنزاله إلى غرفته التي يقضي حُكم المؤبد بها، والخلاص المؤقت من عبئ المكان والخيالات، حدث ما سيرفع من شأنه درجة على سُلم البطولة.

وكعادتهم حُراس السجون، القتلة الموقوتون، هكذا تربوا وحُقنوا بالعنصرية واحتقار الآخر من غير جلدتهم، مضافاً لذلك خوفهم المُفرط من القِدم وعبر التاريخ من كُل ما هو فلسطيني وعلى أرض فلسطين والجبابرة حاضرون، فأي فرصة هي لحظة انقضاض يُستحال تفويتها بدون نفخ أو مبالغة ، وبدافع الفضول، والمعرفة العملية بالقتلة الموقوتون، فقد خَبِرهم كثيراً، استجمع قواه ووقف ينظر من شِباك فتحات زنزانته المتحركة، وعلى وَقع صراخ وشتم وركلات، وما رآه وأخرجه في لمحة جنون من المكان، من الشلل والتعطيل القسري الإنساني إلى عنقاء الحرية وصَولات السلاح، راح يَدق جدران زنزانته بيديه المكبلتين وقدميه كذلك، ويشتمهم بكل اللغات التي يعرفون ولا يعرفون، ويتوعدهم بالمزيد.

كانوا يدوسون الأسير صاحب الحظ العاثر ببساطيرهم دونما وازع، مجموعة كبيرة منهم، وهو مكبّل اليدين والقدمين مُلقى على وجهه ويتعالى صراخه ألماً ومناجاة، علَّ الله يبلغه إحدى الحُسنيين، فأبلغه وجوده...

تركوا فريستهم المستسلمة واستداروا دفعة واحدة، تصعقهم المفاجئة، وقد توقف الزمان والمكان في نفوسهم ومِن حولهم، تمرّد بل وهجوم وتعدّي في عُقر وكرهم؟!؟ يسبقهم حقدهم أخذوا يقرضون المسافة التي تفصل ما بينهم وبينه وعِصيهم الحديدية تتلمّظ بين أيديهم، تتشوق لحظة اللقاء به.

مُستفيداً من زمن فتح أقفال زنزانته الحديدية، استحكم إلى إحدى الزوايا كي يحمي نفسه من الخلف ولا يكون في مواجهتهم دُفعة واحدة، رافعاً يديه في الهواء استعداداً للمواجهة، وحالما وصلوا تصدى للضربة الأولى بسلاسل قيوده، ومن ثمّ هوى بكل ما أوتي من عزم بقيوده على وجه أحدهم، حتى كاد أن يجدع أنفه وقد عَلِق القيد في عظم وجهه، وقبل أن يسقط الاثنين عاجله آخر بضربة بهراوته الحديدية على فمه وآخر على رأسه وهذا آخر ما تذكره بعد صحوه في إحدى الزنازين مُلقى على وجهه بملابسه الداخلية، ورائحة الدم وطعمه يملئ أنفه وفمه وهو شبه خالي من الأسنان لا يقوى على رؤية الأشياء من حوله فكانت خيالات متراقصة، من فرط ضربه وأذيته.

وبعد أن صار فمه بيتاً مهجوراً بشبابيك وأبواب مفتوحة على مصراعيها، وتَصفر فيه الحروف والكلمات، وبعض الندوب التي تغطي الكثير من جسده، لامه الكثيرين لربما تعاطفاً أو غير ذلك ما بالك والتورط في ذلك، فحتى فريستهم لا تعرف من أنت، وماذا حلّ بك لأجلها؟! أحمق أنت!! وهل الكف تواجه المخرز؟ وكان في كل مرة يرد باقتضاب "لو لم أكن ما كنت لسقطت من نفسي وهُنت" وآخرون كانوا يُربّتون على كتفيه ويقولون "هذا نهج الأبطال وقد انتصر دمك على سيفهم" وهو صامتاً باقتضابٍ أكثر.

وقد مرّ إحدى عشرة عاماً وهو في مواجهة بطولية مع أوجاعه التي تقض مضاجعه من جهة ووجبات أكله اليومية من جهة أخرى، في انتظار الخلاص، في الوقت الذي لا يقوى على مضغ حبة بَنَدورة، وما زال صامداً ويتقدّم الصفوف ويُناضل!!