وزارة الصحة: نتوقع تراجعاً بعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة

رام الله- وطن: توقعت وزارة الصحة الفلسطينية حدوث تراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة إن نحو 30% من المرضى، هم من أهلنا في مدينة القدس، فيما بقية المرضى يتوزعون على كافة المحافظات.

وأضاف أن عدد الإصابات خلال الفترة الماضية كان متصاعداً بشكل كبير، بسبب المخالطة العالية التي شهدتها معظم المحافظات.

وأشار الشخرة إلى أن وفداً من وزارة الصحة يزور محافظة الخليل، اليوم السبت، وسيقوم بتزويد بلدة بيت عوا بسيارة إسعاف وطواقم طبية.