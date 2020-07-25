الاحتلال يعتقل شابا على حاجز عسكري في بيت عينون شرق الخليل

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا على حاجز عسكري في بيت عينون شرق الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عيسى عادل هروش من بلدة يطا جنوبا، على حاجز عسكري نصبته قرب مفرق بيت عينون.

من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات اذنا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.