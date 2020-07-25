محافظ جنين: القاء القبض على 4 متورطين في حادثة "محاكمة الطفل ميدانيا"

وطن: أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أربعة من المتورطين في حادثة "محاكمة الطفل ميدانيا" في جنين.

وقال الرجوب في بيان له، الليلة الماضية، إنه بعد التحري والمتابعة تمكنت قوة أمنية مشتركة من اعتقال أربعة ممن ظهروا في مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر شبانا بعضهم ملثما ويحمل سلاحا، ويحيطون بفتى يتهمونه بارتكاب جريمة سرقة، ويعقدون له ما يشبه محاكمة ميدانية في الشارع العام، ويجبرونه على طلب العفو من الشخص الذي يتهمه بالسرقة كي لا يقيموا عليه الحد والعقاب.

وأضاف أن هذا العمل الإجرامي الذي تجاوز كل قيم مجتمعنا الأصيلة، وديننا الحنيف، وضرب بعرض الحائط مؤسساتنا الشرطية والقضائية التي نحتكم إليها، ما كان ليمر مرور الكرام وتحت أي ذريعة كانت، مضيفا أن المؤسسة الأمنية ستتصدى بحزم وعزيمة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والاستقواء على الضعفاء، وإشاعة شريعة الغاب في تحصيل الحقوق، مهما كانت المبررات.

وأوضح الرجوب أن هذا الوطن لا زال يحكم بسلطة القانون وسيادته، ومن أراد أن يبتدع لنفسه منهاجا آخر فستكون مؤسساتنا الأمنية والقضائية له بالمرصاد ودائما تحت مظلة القانون.