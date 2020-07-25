نقابة الأطباء: اعتقال نشطاء الحراك ضد الفساد جاء لكبت الحرية بذريعة قانون الطوارئ وهو عقاب على الرأي

وطن: قالت نقابة الأطباء إن اعتقال نشطاء الحراك ضد الفساد جاء لكبت الحرية بذريعة قانون الطوارئ وهو عقاب على الرأي.

وقالت النقابة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن ما حصل مع عامر حمدان و زملائه من اعتقال بذريعة خرق قانون الطواريء و التي تعدت ذلك بعد تمديد التوقيف، يفهم منها و بشكل واضح الأصرار على كبت حرية الرأي و المعاقبة على أي رأي مخالف لهو خرق واضح لحرية الرأي.

وقالت النقابة إن أغلب المعتقلين مضربين عن الطعام وهناك تدهور طرأ على صحة أحدهم و هو جهاد عبدو، والذي أدخل إلى مجمع فلسطين الطبي و يرفض أخذ العلاج، مشيرة الى التجمعات التي تم تنظيمها في ظل قانون الطوارئ من الجهات الرسمية و التي كانت سببا باصابة العديد من ابناء شعبنا بالمرض والتي خالفت كل التعليمات

وطالبت نقابة الاطباء الجميع بالالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني والذي يكفل حرية الرأي و داعية المواطنين للالتزام بتعليمات الوقاية الصادرة عن الجهات الرسمية.

كما طالبت النقابة بالأفراج الفوري عن عامر حمدان و زملائه.

