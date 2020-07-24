170 اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم في القدس

وطن: اعلن الدكتور علي الجبريني ( وحدة مكافحة كورونا) بأن مدينة القدس العربية شهدت اليوم الجمعة تسجيل 170 اصابة جديدة بفيروس كورونا مع استمرار تفشي الفيروس .

ومع تسجيل ارقام اليوم اقترب مجمل الحالات في مدينة القدس من 2400 حالة تقريبا منذ بداية شهر حزيران الماضي .

وذكر الجبريني ان عدد الحالات المتعافية الى البيوت بناء على البروتوكول الجديد لوزارة الصحة قد وصل اليوم الى 300 حالة.

وشدد الدكتور الجبريني على ضرورة إجراء الفحوصات لمن تظهر عليه الاعراض لمنع تفشي الوباء ، وفي سبيل مواجهة الآثار الخطيرة المترتبة على الفيروس والأضرار الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

كما شدد الطبيب المقدسي على ضرورة الالتزام بتوصيات وزارة الصحة ، من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ومواظبة التعقيم .

