6 وفيات جديدة بفايروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل 197 حالة وفاة (4 السعودية)، و3802 إصابة (1 ليبيا)، و1644 حالة تعاف (1 السعودية) في صفوف جالياتنا في العالم.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، وفقا للتقرير اليومي الصادر عن الوزارة، اليوم الجمعة، بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا للمواطنين، جمال محمد مصطفى القطروس (65 عاماً)، درويش مصطفى درويش السقا (73 عاماً)، أشرف محمد توفيق الفرا (54 عاماً)، فايزة فايز محمد سكيك (63 عاماً). ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 56، ويبقى عدد الإصابات كما هو 104 اصابة، فيما سجلت حالة تعافي واحدة.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا بتسجيل أول اصابة بفيروس كورونا في صفوف أبناء الجالية. وأضافت السفارة أن حالة المصاب مستقرة وهو في الحجر الصحي، وأنها تتابع حالته الصحية. كما تتواصل السفارة مع ابناء الجالية للوقوف عند احتياجاتهم الصحية والمعيشية في ظل جائحة كورونا.