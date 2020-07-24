وطن: قرر محافظ طولكرم عصام أبو بكر رئيس لجنة الطوارئ، اغلاق بلدة عتيل وذلك ضمن متابعة الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال ابو بكر انه تم إغلاق بلدة عتيل حتى مساء الإثنين، وذلك بطلب من لجنة الطوارئ الفرعية وبلدية عتيل، وأهالي البلدة، ليتسنى لطواقم الطب الوقائي والجهات المختصة ذات العلاقة تتبع الخارطة الوبائية، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.

وشدد المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي على ضرورة التزام المواطنين بالبرتوكول الصحي والإجراءات الوقائية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا، متمنياً السلامة لجميع المواطنين.