خبير إسرائيلي: حزب الله يجهز لرد

وطن: قال خبير عسكري إسرائيلي الجمعة، إن "حزب الله اللبناني يجهز لرد عسكري، بعد استشهاد أحد عناصره بهجوم إسرائيلي على مطار دمشق قبل أيام".

وذكر الخبير الإسرائيلي عاموس هرئيل في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "لبنان وحزب الله يواجهان أسوأ أزمة في تاريخهما"، محذرا من أن انهيارهما الداخلي قد يلقي بخطورة كبيرة على تل أبيب.

وأوضح هرئيل أن "التوتر الناتج يضع حزب الله في وضع غير مريح، إلى جانب الأضرار التي يتعرض لها الحزب نتيجة الهجمات الإسرائيلية ضد إيران التواجد الإيراني بسوريا"، لافتا إلى أن الهجمة الأخيرة بمنطقة مطار دمشق، أسفرت عن مقتل عنصر من حزب الله.

وأشار هرئيل إلى أن الجيش انتشر تحسبا لـ"رد محتمل" من قبل حزب الله، استنادا لتهديدات سابقة وجهها زعيم الحزب حسن نصر الله، لخلق "معادلة للردع" مع إسرائيل، منوها إلى أن الجيش نشر كتيبة من لواء غولاني على طول الحدود مع لبنان.